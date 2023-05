Advocaten verdachte moord Bouchikhi noemen levenslange strafeis 'puur voor publieke opinie'

De advocaten van Emylio G. noemden de levenslange strafeis tegen hun cliënt vandaag tijdens hun pleidooi 'puur voor de publieke opinie'. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was G. de schutter in het buurthuis op Wittenburg waarbij de onschuldige Mohamed Bouchikhi in 2018 werd doodgeschoten. De verdediging vroeg vandaag om vrijspraak van de verdachte.

"Hoe graag het OM cliënt ook als schutter in het buurthuis wil plaatsen: een gedegen bewijsconstructie met wettig bewijs ontbreekt en dat betekent een integrale vrijspraak voor dit feit", stelde advocaat Kerem Canatan vanmiddag in de rechtbank. De advocaten van de verdachte vinden de levenslange strafeis te hoog en enkel voor de publieke opinie. Bij een maximale tijdelijke gevangenisstraf zou Emylio G. namelijk zo'n zestig jaar oud zijn en op die leeftijd zou een kans op herhaling niet meer reëel zijn.

Vorige week eiste de Officier van Justitie levenslang tegen de verdachten van drie liquidaties, waaronder de schietpartij in het buurthuis. De onschuldige Mohamed Bouchikhi kwam om het leven nadat hij van dichtbij door een man met een automatisch wapen werd beschoten.

Anonieme beschermde getuigen

Het Openbaar Ministerie baseerde de eis op meerdere bewijsstukken. Medeverdachte Randall D. zou - terwijl hij werd afgeluisterd - hebben gezegd dat 'Millie' de schutter in het buurthuis was. Daarnaast hebben meerdere anonieme beschermde getuigen verklaard dat zij in hun omgeving hoorden dat deze verdachten betrokken waren bij de schietpartij en zouden de mannen voldoen aan het signalement.

Volgens advocaten Canatan en Sylvester Römer zou al het bewijs van tafel moeten worden geschoven. Zo zouden de anonieme beschermde getuigen hebben verklaard over details die zij al lang in de media hadden kunnen lezen. En juist een detail uit de reconstructie van Opsporing Verzocht dat niet klopte, stond in de verklaring van een van de getuigen.

Capuchon

De anonieme getuige stelde dat Emylio G. hem zou hebben verteld dat hij in het buurthuis iemand op de grond zag liggen met een capuchon op. Die zou hij met een AK-47 hebben beschoten. "Hij doelt hier op Bouchikhi, maar die blijkt helemaal geen kledingstuk te hebben gedragen met een capuchon. Dus als dan al iets controleerbaar is wat al dan niet als daderwetenschap zou zijn aan te merken, dan blijkt dat niet helemaal overeen te komen met de feiten", stellen de advocaten.

Vandaag was de zesde dag in het proces tegen de verdachten van elk twee liquidaties. Zo wordt Emylio G. ook verdacht van betrokkenheid bij de moord op Siegmar Flaneur in Zuidoost. Randall D. is volgens het Openbaar Ministerie één van de mannen die in 2015 Lucas Boom vermoordde.

Aanstaande vrijdag is de laatste dag waarop de zaak inhoudelijk behandeld wordt. Dan krijgen alle advocaten en het Openbaar Ministerie nog de kans op elkaar te reageren. Begin augustus doet de rechtbank uitspraak.