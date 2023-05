'Lelylijn moet op de agenda bij Metropoolregio Amsterdam'

De komst van de Lelylijn en een betere bereikbaarheid met de regio Amsterdam. Dat zijn de punten die Flevolandse politici willen aankaarten bij de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Daarbij werken de stad Amsterdam en de omliggende gemeenten en provincies samen. De bedoeling is om plannen te maken over bijvoorbeeld openbaar vervoer, infrastructuur, woningbouw en de energietransitie.

Om goed voorbereid te zijn komen Flevolandse gemeenteraadsleden en Statenleden geregeld bijeen om in een informele sfeer over de belangrijke thema's te praten. Zo'n eerste bijeenkomst was dinsdagavond op het stadhuis van Lelystad. Flevolandse politici vinden een goede treinverbinding met het noorden belangrijk. Als de MRA zich er ook sterk voor maakt, kan dat betekenen dat daarvoor makkelijker een groot geldbedrag vanuit het Rijk beschikbaar komt.

Niet achterblijven

Het bundelen van de krachten kan bijvoorbeeld gunstig zijn bij het verkrijgen van subsidies. Amsterdam en de omliggende gemeenten hebben elkaar nodig. Maar Almere en Lelystad willen als kleinere regio's binnen de MRA niet achterblijven.

De eerste bijeenkomst dinsdagavond was een kennismaking met elkaar waarbij enkele politieke standpunten werden uitgewisseld tijdens een debat. Dat verliep rustig met als gevolg dat het debat een half uur eerder klaar was dan gepland.