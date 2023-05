Op 2 juni is het weer Kinderbeestfeest: ''Blije glimlachjes op gezichten kindjes en blije ouders''

Rijden in een brandweerwagen of politie-auto en naar de dierentuin waar leuke activiteiten zijn. Vrijdag 2 juni is het weer tijd voor het Kinderbeestfeest. Een aantal straten rond Artis wordt afgesloten, daarom aandacht hiervoor in Het Verkeer .

Het KinderBeestFeest wordt georganiseerd voor kinderen met een handicap of zorgbehoefte. Samen met hun ouders, broertjes en zusjes worden zij door ziekenhuizen en instellingen uitgenodigd voor een exclusieve avondopening in Artis.

Tijdens het evenement staat een grote groep vrijwilligers klaar. ''Dit is voor mij nu de 24e keer dat ik als vrijwilliger meedoe en dat zegt eigenlijk al genoeg'', vertelt vrijwilliger Fanny Schutte, die jarenlang als dierenverzorger in Artis werkzaam was. Inmiddels is ze ambulancechauffeur. ''Het is een geweldig feest en om die blije glimlachjes te zien op de kindjes hun gezicht en blije ouders, daar krijg je altijd kippenvel van.''

Afsluitingen

Organisator Iris Kuethe over de gevolgen van de buurt: ''Alle straten worden afgesloten voor alle verkeer, vanaf 16.00uur tot 23.00uur 's avonds. Dat betekent ook voor de fietsers, die mogen er wel door maar met de fiets aan de hand.'' De straten die afgesloten worden zijn de Plantage Middenlaan, de Plantage Kerklaan en de Henri Polaklaan. ''Want de voertuigen gaan daar parkeren en we willen de kinderen veilig in- en uit laten stappen.''

Op dit tijdstip geldt ook een parkeerverbod op de Plantage Middenlaan en de Plantage Kerklaan en tram 14 wordt omgeleid.

Toeters en sirenes

Het spektakel rond het Kinderbeestfeest is op 2 juni ook op andere plekken in de stad merkbaar. De kinderen worden namelijk door de speciale voertuigen opgehaald op twee verzamelplekken en daar gaan de toeters en sirenes meteen aan. De eerst locatie is in Amsterdam Noord en de tweede is in Over Amstel, waarna de optocht zich met alle toeters en bellen naar Artis verplaatst.

''Niets aan de hand, maar ga wel aan de kant. En wel zwaaien'', besluiten Fanny en Iris in koor.