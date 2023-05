Ajax heeft met Kelvin de Lang nieuwe hoofdscout binnen

Kelvin de Lang is de nieuwe hoofdscout van Ajax. De 42-jarige geboren Amsterdammer volgt Henk Veldmate op, die na zeven jaar bij Ajax terugkeert naar FC Groningen. Het contract van De Lang, die op dit moment bij de Engelse kampioen Manchester City werkt, gaat in op 4 augustus.

De Lang tekent bij Ajax tot en met 30 juni 2027. Nadat De Lang aan de Johan Cruyff University de opleiding Sportmanagement had afgerond, ging hij in 2002 aan de slag bij HFC Haarlem. Daar trainde hij tot en met 2005 verschillende jeugdteams.

Van 2005 tot en met 2017 vervulde De Lang meerdere functies als scout, recruiter en marketeer. Dat deed hij bij meerdere managementbureaus. In 2017 ging De Lang naar Engeland, waar hij ging werken bij de scoutingsafdeling van Manchester City als 'Head of talent partnerships & placements.'

Moderne hoofdscout

"We zijn blij dat Kelvin heeft besloten om bij Ajax te tekenen", zegt technisch directeur Sven Mislintat in het persbericht waarin De Langs komst bekend wordt gemaakt. "We zochten naar een moderne hoofdscout met kennis van de huidige internationale voetbalwereld. Kelvin weet waar Ajax voor staat. Met de ervaring die hij bij City heeft opgedaan en zijn competenties brengt hij aanvullende kwaliteiten mee naar het huidige scoutingteam. Ik kijk er erg naar uit om nauw met hem te gaan samenwerken."