Directie Ajax steekt stokje voor huldiging vrouwenelftal

De huldiging van de Ajax Vrouwen in de stad gaat niet door. De gemeente wilde het kampioenenelftal publiekelijk huldigen, maar de directie van Ajax heeft gevraagd om hiervan af te zien. Het college ziet zonder medewerking van de club geen mogelijkheid om de huldiging te organiseren. Ajax laat weten niet meer achter de huldiging te staan omdat het kampioenschap al even geleden is en omdat er het vermoeden is dat de opkomst 'tegenvalt'.

Tijdens de officiële felicitaties in de ambtswoning gaf sportwethouder Sofyan Mbarki aan dat de gemeente Ajax Vrouwen, dat voor de derde keer kampioen werd, graag wilde huldigen. "Voor nu willen we zeggen dat jullie de focus moeten houden op de nog te spelen wedstrijden. Daarna willen we jullie graag publiekelijk huldigen in de stad", aldus Mbarki toen.

De gemeente zou in gesprek gaan met Ajax over de locatie en de datum van de huldiging. De gemeente had bedacht om het kampioenenelftal aankomende maandag op het Leidseplein te huldigen, maar laat nu weten dat 'het genoodzaakt is af te zien' hiervan.

'Gebrek aan vreugdestemming'

Een woordvoerder van Ajax laat weten dat het ontvangst in de ambtswoning 'zeer gewaardeerd' is, maar dat zij niet meer achter een huldiging staan. "Het kampioenschap is al even geleden (op 7 mei werd er met 1-6 gewonnen van PEC Zwolle, red.) en er is een vermoeden dat de opkomst tegenvalt." Als de opkomst inderdaad zou tegenvallen zou dit volgens de woordvoerder niet goed zijn voor de beeldvorming van het vrouwenvoetbal. Daarnaast speelt het 'gebrek aan vreugdestemming' rondom de club, vanwege de prestaties dit seizoen van het eerste, ook een rol.

De AFCA Supportersclub meldde eerder vandaag dat zij tegen een huldiging waren. De supportersvereniging is van mening dat een publieke huldiging in de stad alleen 'hoort voorbehouden te zijn aan Ajax 1'. Volgens de woordvoerder van Ajax heeft het bericht van de supportersvereniging geen rol gespeeld bij het besluit. De club had eerder vandaag formeel per brief gevraagd aan de gemeente om af te zien van de huldiging.