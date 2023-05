Amsterdamse driehoek bijeen over bedreigingen: copycatgedrag, maar wees alert

De driehoek van burgemeester, hoofdofficier en politiechef is bij elkaar gekomen naar aanleiding van de nieuwe meldingen over vele bedreigingen van scholen via sociale media. Op basis van de aanhouding van woensdag en ervaringen uit het recente verleden zegt de driehoek rekening te houden met zogenaamd copy-cat gedrag. Daders kopiëren elkaar in dit geval en halen een misplaatste grap uit die verstrekkende gevolgen heeft voor leerlingen, hun ouders, leraren en schoolbesturen.