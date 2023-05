Nieuw evenementenbeleid op komst: "Balans tussen levendigheid en leefbaarheid"

Wethouder Touria Meliani wil over een paar jaar een 'nieuwe koers' inslaan met het evenementenbeleid van de stad. In een brief aan de gemeenteraad schrijft ze dat evenementen de afgelopen jaren groter en duurder zijn geworden en voor meer overlast zorgen.

Volgens de wethouder gaat er veel goed, maar kan er ook veel beter. "Door alle regels zijn hoge drempels ontstaan voor het organiseren van evenementen, waardoor dat in toenemende mate is voorbehouden aan een kleine groep professionals: veelal partijen die al jaren actief zijn in de stad en de beschikbare ruimte bijna volledig gebruiken."

Onbetaalbaar

Daardoor zijn die evenementen volgens haar voor sommige doelgroepen onbetaalbaar en is er te weinig ruimte voor nieuwe ideeën en organisatoren. Meliani schrijft dat ze de komende periode een 'duidelijke visie' gaat ontwikkelen. Omdat ze wil dat die visie ook door anderen begrepen wordt, gaat ze gesprekken houden met experts en bewoners en ondernemers rond evenementenlocaties.

De wethouder wil ook met de bewoners praten over de vraag wat een 'redelijke belasting' is. Volgens Meliani is er een 'balans tussen levendigheid en leefbaarheid' nodig. "Wat hoort bij wonen in de stad? Wat kan ook echt niet? Hoe kunnen we zo goed mogelijk spreiden, waar houden we rekening mee, hoe kunnen we de belasting beperken?"

Meerjarige vergunning

Als het aan Meliani ligt, krijgen organisatoren 'bij voorkeur' een meerjarige evenementenvergunning, waardoor ze hun evenement kunnen doorontwikkelen. Ze belooft een 'evenementenaanbod waar de stad trots op kan zijn'. "Een evenementenkalender die voor bewoners van diverse wijken en voor alle groepen Amsterdammers iets te bieden heeft, en beleid dat de balans bewaakt tussen levendigheid van evenementen en de leefbaarheid voor omwonenden."

Het zal nog wel een paar jaar duren totdat er verandering merkbaar is. Meliani schrijft dat het er op dit moment op lijkt dat het nieuwe beleid vanaf 1 januari 2026 volledig ingevoerd wordt.