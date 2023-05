Docklandsweg open door aanleg kabels en leidingen: "Nieuwe panden worden aangesloten op nutsvoorzieningen"

"Het enige wat vervelend is is toch het geluid in de ochtend waar je van wakker wordt", vertelt een bewoner die haar hond uitlaat.

Gevolgen voor het verkeer

Het afsluiten van de Docklandsweg voor fietsers wordt gedaan vanuit veiligheidsoverwegingen. Fietsen over de Docklandsweg is niet mogelijk: "Omdat er veel zwaar verkeer rijdt moeten fietsers door de wijk", vertelt Soffner. Straks als de Docklandsweg één richting wordt (eind juni) kan autoverkeer alleen rijden in de richting van Buiksloterham. Als automobilisten het gebied in willen, worden ze omgeleid via de Distelweg & Grasweg.

De werkzaamheden rondom de kabels en leidingen zullen rond november 2023 worden afgerond. Vervolgens wordt de Docklandsweg heringericht. De verwachting is dat deze werkzaamheden in april 2024 klaar zijn.