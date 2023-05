Blowverbod Wallengebied van kracht: "Geef me dan maar die boete"

Blowen op straat. Dat mag vanaf vandaag niet meer in de oude binnenstad. De maatregel moet de overlast van drugsgebruik door met name toeristen terugdringen.

Toeristen die we vandaag over het blowverbod spreken zijn veelal nog niet op de hoogte van de maatregel. "Ik had dat nog niet gehoord, maar ik zie het probleem niet. Ga gewoon zitten en roken", aldus een van hen op het terras van een coffeeshop.

Een toerist uit het Schotse Edinburgh zegt teleurgesteld te zijn. "Ik wil gewoon op de fiets stappen en een joint roken. Dat is de Amsterdam-ervaring voor mij." Een toerist uit Tel Aviv: "Als de politie mij aanspreekt, neem dan maar die honderd euro. Laat me met rust, ik kom om te genieten."

De boete kan door zowel agenten als handhavers worden uitgeschreven, maar volgens de gemeente volgt er eerst een waarschuwing. De Bond van Cannabisdetaillisten (CBD) is het erover eens dat overlast in de binnenstad moet worden aangepakt, maar vindt dat er dan ook goed moet worden gehandhaafd.

"Ze hebben gezegd dat als het blowverbod niet werkt, dat het wordt uitgebreid naar een terrassenblowverbod", aldus Joachim Helms van CBD. "Dus als je afhankelijk bent van het blowverbod, zoals wij dus als coffeeshops, maar geen bijdrage kan leveren omdat het een openbare orde-maatregel is, dan is dat op zich wel zorgwekkend."

In het gearceerde gebied in onderstaande afbeelding is blowen op straat niet toegestaan.