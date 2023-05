Realityserie JOOP! #2: "De ijssalon werd zo druk, dat we echt niet verder konden"

Het AT5-programma Damsko volgt in realityserie JOOP! de familie van ondernemer Joop Jorna na de verkoop van hun bekende ijssalon IJskoud de Beste in Noord. In de tweede aflevering doet dochter Marijke een boekje open over de verkoop.

"Soms stonden we tot drie uur 's nachts te werken en moest ik om zeven uur in de ochtend alweer op de zaak zijn.’ Marijke Jorna runde de ijssalon tien jaar lang in haar eentje en had naar eigen zeggen geen moment rust. "Een andere keer waren dan bijvoorbeeld al dicht en dan vroeg iemand of hij alsjeblieft nog een ijsje kon krijgen. Mijn vader en ik konden dan nooit nee tegen die mensen zeggen. Dan ging het licht weer aan, het ijs weer uit de koeling, de vitrine weer aan."

Einde van een tijdperk

In tegenstelling tot haar vader Joop, valt Marijke wel in een zwart gat. Ze werd een decennium lang door de ijssalon geleefd. "Het succes van de zaak is uiteindelijk onze ondergang geworden. En ook omdat ik zo perfectionistisch ben, omdat ik altijd alles zelf wilde doen."

Nu de zaak nieuwe eigenaren heeft kan er gesproken worden van het einde van een tijdperk, vindt ook vader Joop Jorna. "Ze wonen natuurlijk ook nog boven de zaak en dan zie je haar toch weer elke dag kijken naar de zaak en twijfelen of we de goede beslissingen hebben genomen." Marijke vindt het nu echter nog fijn om in de buurt van haar oude zaak te zijn. "Dat is fijn voor mijn oude klanten, maar misschien is het wel goed om op termijn er ook niet meer boven te wonen."

