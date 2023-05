Stad nl Gemeenschappelijke Meldkamer in Amsterdam bestaat tien jaar: "Vaak hoor je het aan de paniek in de stem"

De Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) in Amsterdam bestaat tien jaar. Centralisten van de politie, brandweer en ambulance zitten samen op de hoogste verdieping van het politiehoofdbureau aan de Elandsgracht. "Wat het in Amsterdam uniek maakt is dat de centralisten van de politie en brandweer elkaars meldingen kunnen aannemen."

Er hangen ballonnen in het hoofdbureau van de politie, want het tienjarig bestaan van de Gemeenschappelijke Meldkamer is best een feestje waard, vindt directeur van de meldkamer Joyce Jong. "Het is een mijlpaal." Tot tien jaar terug werkten de centralisten van de politie, brandweer en ambulance vanuit drie verschillende meldkamers. Hier aan de Elandsgracht zitten ze allemaal in dezelfde ruimte. Dat is op zich niet zo bijzonder. "Maar wat het in Amsterdam uniek maakt is dat de centralisten van de politie en brandweer elkaars meldingen kunnen aannemen," zegt Jong. "Die zijn dus uitwisselbaar."

De Gezamelijke Meldkamer aan de Elandsgracht

Zowel de centralisten van de politie en brandweer (die feitelijk in dienst zijn van de politie) dragen een politie-uniform. De geneeskundig centralisten dragen hun eigen kloffie. Anton van Harten heeft vijftien jaar op de ambulance gezeten en werkt sinds anderhalf jaar op de meldkamer. "Er zijn best veel ritten die voor beide partijen gelden. Waarbij wij de politie nodig hebben of de politie ons. Hier is het gewoon heel laagdrempelig. We kunnen even bij elkaar aan de tafel staan om te bespreken hoe we een melding gaan aanpakken. Anders zou alles telefonisch moeten en dan heb je toch niet elkaars blik. Ik vind het een hele prettige manier van werken."

Het was best een druk weekje voor de centralisten. Explosies bij meerdere geldwisselkantoren, een schietpartij op de Kinkerstraat en zo'n twintig scholen die dreigberichten ontvingen. Dagelijks zijn er volgens Jong zo'n zeshonderd incidenten in de stad. Die door de verschillende hulpdiensten als team worden opgepakt. "Dat gaat de laatste jaren heel goed. "Dat uit zich tijdens kleine incidenten maar ook tijdens hele grote incidenten. Zoals de overval in Noord die eindigde in Broek en Waterland. Of de storm Eunice vorig jaar waarbij gewonden en ook doden vielen."

Quote "Vaak voel je wel aan de paniek in de stem van de melder of er echt iets aan de hand is" Gerrit van Hoorn - centralist

Centralist Gerrit van Hoorn krijgt een melding van een mogelijke winkeldiefstal. 'Hij heeft nog niet geprobeerd om er mee langs de kassa te lopen?' Gerrit stuurt er een politiewagen naartoe. Hij draagt het politie uniform maar was brandweerman voordat hij twee jaar terug in de meldkamer kwam werken. Hij is trouwens nog steeds vrijwilliger bij de brandweer. "Ik ben brandweerkundig centralist maar ondersteun ook de politie met 112-politiemeldingen. Vaak voel je wel aan de paniek in de stem van de melder of er echt iets aan de hand is. Dat is een onderbuikgevoel. Dat voel je direct."

Brandweerkundig centralist Gerrit van Hoorn

Gerrit was vorig jaar februari aan het werk op de meldkamer toen er een melding binnenkwam van een gijzeling in de Apple Store op het Leidseplein. "Die is mij zeker bijgebleven. Zeker met alle beelden die wij hier in de meldkamer binnenkregen. Alsof ik er echt bij was." "Toen was ik echt trots op de collega's hier," zegt directeur Jong. "Hoe ze dan urenlang met een gegijzelde in een kast aan het bellen zijn voor informatie." Ze krijgt er soms nog kippenvel van. Maar ook kleine dingen kunnen veel indruk maken. "Zoals een telefoontje van een moeder wiens kind iets is overkomen." Verhuizing De Gemeenschappelijke Meldkamer is hard op zoek nieuwe centralisten. Zo'n tien voor de politie, vijf voor de ambulance en twee voor de brandweer. Sowieso is er meer ruimte nodig en daarom gaat de meldkamer verhuizen. Jong: "We gaan naar een nieuw pand toe. Het is formeel nog niet helemaal rond dus ik kan nog niet veel informatie geven. Maar we hopen binnen nu en een paar maanden een 'go' te krijgen. Het is in ieder geval binnen de stadsgrenzen."