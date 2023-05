Studieschuld van 45.879,40 euro kwijt door verkoop kleed: "Voor mij én de pech-generatie"

Kunstenaar Mart Veldhuis maakte voor zijn afstudeerproject het wandtapijt Eigen Schuld als aanklacht tegen het leenstelsel. Het werk is nu verkocht voor 45.879,40 euro, het exacte bedrag van zijn studieschuld. Straks, vanaf juli, is het te zien in de Balie. Hij maakte het werk om aandacht te vragen voor het leenstelselprobleem, maar ook om zelf later tóch een huis te kunnen kopen: "Bedankt Joke en Jaap!"

Mart is afgestudeerd, maar heeft een schuld van meer dan 45.000 euro, 45.879,40 euro om precies te zijn. Toen hij begon met studeren zakte de moed hem al in de schoenen: "Dan ben ik straks klaar met studeren en heb ik gelijk een dikke studieschuld." De kunststudent kwam op een idee: een kunstwerk maken in de vorm van een wandtapijt ter waarde van zijn gehele schuld: "Maar ja, hoeveel dat is weet je pas aan het eind van je studie." Met het wandkleed, van bijna vijf meter breed, vraagt hij aandacht voor het mislukte leenstelsel. "Natuurlijk heb ik het ook voor mezelf gedaan zodat ik geen nadelig effecten heb, zoals geen huis kunnen kopen. Maar daarbij denk ik dat veel mensen blij zijn dat het onderwerp op deze manier weer onder de aandacht komt; dat het gesprek wordt gevoerd en een hogere compensatie wellicht weer ter discussie staat."

In 2015 werd de basisbeurs afgeschaft en ging het leenstelsel in. De minister van Onderwijs noemde het toen een investering in jezelf en de toekomst én het zou ten goede komen van de kwaliteit van het onderwijs. De werkelijkheid blijkt toch minder rooskleurig te zijn. Veel studenten ervaren een hoge werkdruk en bouwen torenhoge schulden op: "Je krijgt er gewoon stress van." Rijksleeuwen en Altijd Pijn Het kleed representeert de stress en het ongemak van deze pechgeneratie. Er zijn bijvoorbeeld twee grote 'Rijksoverheidsleeuwen' te zien die hun schuld terugeisen. "Ik wilde het gevoel aanduiden dat de schuld je altijd blijft achtervolgen." De hoge kosten van huur en boodschappen spelen ook een grote rol in het kunstwerk. Supermarkt 'Altijd Pijn' op het kleed verwijst naar de welbekende winkel met het blauwe logo: "Als je dan elke dag weer naar de Albert Heijn moet, terwijl je al niet veel te besteden hebt: je rolt letterlijk je geld naar de 'Altijd Pijn' toe."

Het werk is nu verkocht door twee kunsthandelaren Joke van Veen en Jaap Versteegh. "Ik stond op dat moment met mijn mond vol tanden; dat ze dat überhaupt wilden doen", vertelt Mart lachend. Op dit moment hangt het tapijt in het Dordrechts Museum, maar komt naar Amsterdam toe. Aankomende zomer is het kunstwerk te bewonderen: van 2 juli tot 27 augustus in De Balie.