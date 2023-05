Telefoons en camera's steeds vaker verboden in clubs: "Beter voor privacy en sfeer"

Volgens Van Dijk betekent een afgeplakte camera ook dat mensen automatisch minder vaak hun mobiel pakken op de dansvloer. Dat is fijn, volgens hem, want een flits van een foto en het felle licht van een telefoonscherm bevorderen de sfeer niet. Het werkt volgens hem afleidend als iemand naast je zijn mail of appjes staat te checken. "Soms wil je je kunnen verliezen in een andere wereld, maar kan een telefoon een reality check zijn, omdat je daarmee constant met iedereen in contact bent."

Bij onder andere nachtclubs Radion, De School, Lofi en Garage Noord worden camerastickers gebruikt. "Je bent in het nachtleven om het normale leven te ontvluchten", vertelt bedrijfsleider van Garage Noord, Mick van Dijk. "Je kleedt en gedraagt je misschien anders. Dat moet je in veiligheid kunnen doen."

Bij de Shelter in Noord mag je sinds december helemaal je telefoon niet gebruiken op de dansvloer, net zoals bij De Trut in West, een queer disco. De Trut loopt voor op de trend. Al bijna 39 jaar, sinds de oprichting mogen hier al geen camera's mee naar binnen.

En sinds er mobiele telefoons zijn, mogen die hier niet worden gebruikt. "We willen dat iedereen zichzelf kan zijn. Niet iedereen die komt is uit de kast, of kunnen om een andere reden hun identiteit niet op sociale media vertonen", vertelt Roos Bakker Schut. "Daarnaast is het ook gewoon ongezellig om met de buitenwereld bezig te zijn als je op een feestje staat."

Verschillend publiek

Bij Kanaal40, een club in het centrum, mag je wél gewoon foto's en filmpjes maken. Opvallend is dat de club van dezelfde eigenaren is als Garage Noord, waar je dus géén camera mag gebruiken. Volgens één van die eigenaren, Bram Owusu, komt dat vooral door een verschil in publiek. "We zijn hier eerder dicht en draaien andere muziek, meer popachtige muziek", zegt Owusu. Daar komt volgens hem ander publiek op af. "Een iets jonger publiek, die soms ook iets minder specifiek zijn."

Collega Mick van Dijk vult Owusu aan. "Bij Garage Noord komt meer het ravy en divers publiek, dat tot in de vroege ochtend staat te dansen. Die willen niet de angst hebben om ergens op een filmpje en op sociale media geslingerd te worden."