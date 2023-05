Explosieve vloeistof gegooid naar horecazaak Slotervaart

Een hamburgerzaak aan de Pieter Calandlaan is vanochtend bekogeld met een explosieve vloeistof. Kort na de explosie brak er een brand uit die vanzelf weer uit is gegaan, zo meldt een woordvoerder van de politie.

Meerdere bewoners die op de galerij boven de winkels wonen hoorden tussen 7.30 en 08.00 uur een harde knal. Rond 08.00 uur was de politie met zo'n vijf politiewagens, waaronder agenten van de Forensische Opsporing, ter plaatse. Zowel aan de voorkant als de achterkant van het complex liepen meerdere agenten rond, waarvan sommigen met gasmaskers.

De politie doet onderzoek naar het incident en is op zoek naar de daders. Kort na de explosie is één verdachte weggerend. De precieze schade aan de hamburgertent is nog onbekend. Op foto's die AT5 doorgestuurd kreeg zijn zwarte roetplekken te zien. De politie roept getuigen of mensen die camerabeelden hebben zich te melden bij de politie.