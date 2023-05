Geen kampioenschap voor AFC, dat gelijkspeelt en concurrentie ziet winnen

Het is AFC niet gelukt om het amateurkampioenschap in de Tweede Divisie binnen te slepen. De club uit Zuid speelde vanmiddag doelpuntloos gelijk tegen Excelsior Maassluis, terwijl concurrent Katwijk er met de winst vandoor ging. De Katwijkers zijn daarmee voor de tweede keer op rij kampioen op het hoogste amateurniveau.

Door de winst van Katwijk was het kampioenschap van AFC sowieso al uit zicht. Alleen wanneer de ploeg uit Zuid-Holland punten zou verspelen, konden ze bij winst kampioen worden.

Op Sportpark Goed Genoeg kregen ze na de rust even hoop, omdat Katwijk op dat moment met 1-0 achter kwam te staan. Vijf minuten later werd het echter alweer gelijk, waarna spits El Azzouti er tien minuten voor tijd 2-1 van maakte.

In Amsterdam werd er in 90 minuten tijd geen één keer gescoord, waardoor AFC voor de tweede keer op rij punten verspeelde. De club stond vorige week nog bovenaan, maar door een gelijkspel tegen hekkensluiter OFC (1-1) kon Katwijk in de voorlaatste speelronde langszij komen.

Door het gelijkspel zakt AFC naar de derde plaats in de competitie. Rijnsburgse Boys, dat met 3-2 van Noordwijk wist te winnen, eindigt als tweede. Het doelsaldo van de club maakt daarbij het verschil, beide clubs hebben 69 punten.