Politiek nl Omwonenden Gelderlandplein verliezen parkeervergunning: "Gemeente is onbetrouwbare partner"

Als het aan de gemeente ligt, raken bewoners en ondernemers op en rond het Gelderlandplein in Zuid hun parkeervergunning kwijt. De gemeente vindt dat de autobezitters een ondergrondse parkeergarage kunnen gebruiken, maar die is veel duurder dan de vergunning voor de straat.

Eind 2021 werden de bewoners per brief geïnformeerd over het intrekken van hun vergunning. "Je kunt op een gegeven moment zeggen, geen nieuwe vergunningen, dat begrijp ik dan nog", zegt restauranteigenaar Hubert Nieuwendijk. "Maar om bestaande vergunningen in te trekken in zo'n massale vorm, daar begrijpen we niets van."

Het Gelderlandplein AT5

Het Gelderlandplein AT5

Hier parkeren bewoners en ondernemers nu AT5

Hier parkeren bewoners en ondernemers nu AT5

Garage Gelderhof AT5

Garage Gelderhof AT5

Garage Gelderhof AT5 Volgende

De ondernemers en bewoners zijn daarom inmiddels samen naar de rechter gestapt. Nieuwendijk: "Je hebt altijd met de gemeente te maken. En de gemeente is gewoon een onbetrouwbare partner als het gaat om zakendoen." Bewoners betaalden voor de vergunning voor het straatparkeren jaarlijks 120 euro en ondernemers waren elk jaar 160 kwijt, maar de parkeergarage kost tussen de 3000 en 4000 euro per jaar. Volgens de gemeente is het besluit al jaren geleden genomen:

Reactie woordvoerder wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) "Er is in 2015 besloten dat er geen parkeervergunningen meer worden uitgegeven in het gebied Groot Gelderlandplein, omdat er een parkeergarage in de buurt is. Dat betekent dat de geldende parkeervergunningen ook worden ingetrokken. Op verzoek van stadsdeel Zuid is er een overgangsregeling van vijf jaar ingesteld, zodat de bewoners en ondernemers genoeg tijd hadden om zich hierop voor te bereiden. Inmiddels zijn de vergunningen ingetrokken en hierover zijn nu door raadsleden schriftelijke vragen gesteld. We moeten deze vragen nu eerst beantwoorden."

Nieuwendijk zegt in 2015 niets van de gemeente gehoord te hebben. Hij kreeg dat jaar zelfs juist twee parkeervergunningen voor zijn restaurant van de gemeente. Ralph Moorman, bewoner van de Van Leijenberghlaan, zegt toen ook niet geïnformeerd te zijn. Hij hoorde alleen van nieuwe buren dat zij zelf geen nieuwe parkeervergunning meer konden aanvragen. "Ik ben hier in 2010 komen wonen met als reden dat er twee parkeervergunningen waren", vertelt Moorman. "En als dat vervolgens afgepakt wordt, mijn bestaand recht, dan krijg ik het heel moeilijk. 310 per maand per auto. Dat is voor ons 620 per maand. En kleine ondernemers zoals mijn vriendin en ik, die hebben het daar best lastig mee. Zeker in deze moeilijke tijd." Hij overweegt zelfs te verhuizen als de gemeente gelijk krijgt van de rechter.

AT5

CDA-raadslid Diederik Boomsma heeft ook geen bewoners en ondernemers gehoord die op de hoogte waren van de beslissing in 2015 om bestaande parkeervergunningen in te trekken. Hij weet er zelf ook niks over en kon het niet terugvinden in gemeentelijke stukken. Boomsma heeft, samen met de VVD, wethouder Melanie van der Horst wel om opheldering gevraagd. "Misschien heb ik iets gemist. Dat zou helaas gebeurd kunnen zijn. Maar beter laat dan nooit", stelt Boomsma, die het handelen van de gemeente schandalig vindt.

Quote "In buurten met veel parkeerdruk is voor autoluw wat te zeggen, maar hier is nog genoeg plek" Diederik Boomsma, fractievoorzitter CDA

Hij zegt dat zijn partij eigenlijk nooit voor aanpassingen van het parkeerbeleid of de parkeernormen is. "Want ze proberen al die auto's hier weg te pesten. Autoluw, als er veel parkeerdruk is, daar is in sommige buurten wat voor te zeggen, maar in de Gelderlandpleinbuurt is nog genoeg plek." De bewoners en ondernemers mogen tot de rechter uitspraak heeft gedaan op straat blijven parkeren. De antwoorden op de vragen van het CDA en de VVD worden over een paar weken verwacht.