AFC derde in plaats van kampioen: 'Wat is dit voor gekloot?!'

Toen Katwijk in de tachtigste minuut op 2-1 voorsprong kwam te staan, maakte de gelijke stand in Amsterdam dus al niet meer zo veel uit. "Wat is dit voor gekloot?!," schreeuwt Nikola, een trouwe fan. "Het is afgelopen." De Amsterdammers eindigden het seizoen daardoor, net als Ajax vandaag, op de derde plek.

Materiaalman Hans

Toch was er na afloop van de wedstrijd al weer wat ruimte voor positiviteit. "We mogen trots zijn op het seizoen wat we hebben gespeeld," vindt AFC aanvoerder Milan Hoek. "We hebben een hele lange periode bovenaan gestaan en delen van het seizoen hebben we heel goed voetbal laten zien."

Verder kregen enkele AFC-iconen die na dit seizoen de club zullen verlaten nog een hartelijk applaus, waaronder materiaalman Hans van Rossum. "Ik had gehoopt op een kers op de taart, in de laatste minuut nog 1-0 voor AFC, maar het mocht niet zo zijn. Maar ik heb toch een fantastische dag gehad met enorm veel aandacht van alles en iedereen."