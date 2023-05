Verkiezingsoverwinning Erdogan wordt uitbundig gevierd in West

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de overwinning opgeëist in de presidentsverkiezingen in Turkije. En dat wordt flink gevierd in de stad. Met name bij Plein 40-45 en op het Mercatorplein is het erg druk. De sfeer is gemoedelijk.

Een officiële verkiezingsuitslag is er nog niet, want nog niet alle stemmen zijn geteld. Volgens de kiesraad gaat Erdogan na het tellen van zo'n driekwart van de stemmen aan kop met ruim 53 procent van de stemmen. Maar dat houdt aanhangers van Erdogan er in Amsterdam niet van om de 'overwinning' alvast te vieren.

Met name in West is het erg druk. Er wordt flink getoeterd en met Turkse vlaggen gezwaaid. Volgens omstanders is de sfeer gemoedelijk. "Het is een gezellige drukte", zo vat de woordvoerder van de politie het samen. "En daar bieden we ze ook de ruimte voor."