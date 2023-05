Halsema sluit ook overige vestigingen Suri-Change na explosies

Burgemeester Femke Halsema heeft de overige vier Amsterdamse vestigingen van geldwisselkantoor Suri-Change gesloten, dat werd vandaag bekend gemaakt. Afgelopen vrijdag werd al besloten om drie filialen van het bedrijf te sluiten . In de nacht van dinsdag op woensdag vonden er bij die drie vestigingen kort na elkaar explosies plaats.

Nu zullen ook de overige vier filialen, waarvan drie zich bevinden aan het Damrak en één aan het Bijlmerplein, gesloten worden voor in ieder geval zes maanden. Hoewel er bij deze vier filialen geen explosies hebben plaatsgevonden, vindt de burgemeester het risico op herhaling en een dreigende verstoring van de openbare orde te groot. Niet alleen in Amsterdam, maar ook bij panden van dezelfde ondernemer in Den Haag en Rotterdam vonden er incidenten plaats.

De politie heeft naar aanleiding van de explosies gericht op de panden van één ondernemer een onderzoek ingesteld.