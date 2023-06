Wie treedt er in de voetsporen van Jason Bhugwandass en wordt de Amsterdammer van het Jaar 2022? Stem nu , bijvoorbeeld op Bientje!

"Het is ook wel nodig tegen de eenzaamheid, even een praatje en een gebbetje."

Quote

Bientje Werkhoven is vrijwilliger bij De Speeltuinvuist in Zuid. Daar organiseert ze al jaren een eetclub voor senioren. Samen met andere vrijwilligers bedenkt, bereidt en serveert Bientje elke woensdagavond een driegangenmenu. Er is veel eenzaamheid onder ouderen merkt Bientje. De vaste eetafspraak zorgt ervoor dat de ouderen elkaar ontmoeten, nieuwe sociale contacten opdoen en natuurlijk een gezellige avond met elkaar hebben.

Wordt Bientje Werkhoven Amsterdammer van het Jaar 2022?