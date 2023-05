Hockeyers Pinoké voor het eerst landskampioen, 22ste titel voor dames Amsterdam

Het herenelftal van hockeyclub Pinoké is voor het eerst in de clubgeschiedenis landskampioen geworden. De hockeysters van Amsterdam, de buren van Pinoké, sleepten de landstitel al voor de 22ste keer binnen.

Naast dat Pinoké zondag een bijzondere eerste landstitel wist te behalen, was het ook de revanche op Bloemendaal. Vorig jaar ging de eindstrijd ook tussen de twee clubs, maar ging Bloemendaal ervandoor met de titel. Daarnaast werd Pinoké dit seizoen vierde in de competitie, waardoor ze pas laat een ticket voor de play-offs wisten te bemachtigen.

Tijdens de heenwedstrijd, die bij Pinoké werd gespeeld, eindigde het duel in een 1-1 gelijkspel. Maar gisteren boekten de heren een ruime 0-4 overwinning bij Bloemendaal om zo de beker te kunnen liften. De Amstelveners waren de underdogs in de finale, aangezien Bloemendaal vorige maand de Euro Hockey League (de Champions League van het hockey) won.

22ste titel

Ook bij de buren van Pinoké was het dus gisteren feest. De dames van Amsterdam moesten het in de finale opnemen tegen SCHC uit Bilthoven. Het eerste finaleduel eindigde in een 2-2 gelijkspel en ook de return in Bilthoven eindigde in dezelfde stand. Amsterdam kroonde zich vervolgens tot kampioen door foutloos te blijven in de shoot-outs, terwijl SCHC twee keer miste.