Wordt Kwame Agyapong-Ntra Amsterdammer van het Jaar 2022?

"Dat alle kinderen de kansen krijgen die ze horen te krijgen: dat is mijn droom."

Quote

Kwame Agyapong-Ntra, door zijn leerlingen 'Meester Kwame' genoemd, is de oprichter van bijles- en huiswerkinstituut Stichting SPE in Zuidoost. Kinderen en jongeren tussen de 4 en 23 jaar oud kunnen hier terecht voor ondersteuning bij school en studie. Ook organiseert hij beroependagen, zodat kinderen geïnspireerd worden door rolmodellen die veel bereikt hebben in hun leven. De lessen bij SPE zijn ook te betalen voor wie niet veel te besteden heeft. Zo wil Kwame gelijke kansen creëren voor iedereen.

