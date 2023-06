Menne Vellinga is dit voorjaar, na 36 jaar gestopt als ceremoniemeester van het Homomonument. Hij één van de oprichters van het monument aan de Westermarkt en draagt nu het stokje over aan de volgende generatie voorvechters van de Amterdamse LHBTIQ+-gemeenschap. In 36 jaar tijd heeft Menne ervoor gezorgd dat het homomonument een plek is geworden voor demonstraties, de 4 mei-herdenking ende Gay-Pride. Èn voor ieder die stil wil staan bij iemand die het slachtoffer is geworden van anti-homogeweld.

Wordt Menne Vellinga Amsterdammer van het Jaar 2022?