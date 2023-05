Zo werden de Ajax Vrouwen alsnog gehuldigd: "Alleen maar liefde voor alle fans"

Onder luid gejuich werden de Ajax Vrouwen maandagavond onthaald voor hun huldiging in club Levenslang. Fans hadden de handen ineengeslagen om alsnog een huldiging te organiseren, nadat een officiële publieke huldiging niet doorging. "Ze moeten weten hoe trots we op ze zijn."

"Als Ajax het niet doet, dan doen wij het wel", dacht organisator Shannice Wilner. "Ze verdienen het om in het zonnetje gezet te worden. En ze moeten weten dat we achter ze staan en trots op ze zijn."

Tussen alle feestvreugde door, is er toch nog steeds veel onbegrip over de publieke huldiging die uiteindelijk niet doorging. De argumenten van Ajax dat er een gebrek aan feestvreugde zou zijn omdat de mannen een teleurstellend seizoen hebben gehad en dat er een te lage opkomst verwacht zou worden, vinden de fans hier grote onzin. "Ik ben eigenlijk nog steeds boos. We leven niet meer in de jaren 50. Hoezo heeft een kloteseizoen van de mannen iets te maken met het succes van de vrouwen?", vraagt een fan zich af.

Wilner: "Ze krijgen de mogelijkheid om een huldiging op het fucking Leidseplein te vieren en dan doe je dat niet. Daarmee laat je aan meisjes die nu voetballen zien dat het je niks uitmaakt welke prestatie je levert. En dat vind ik heel erg." Tara van 6 voegt daaraan toe: "Edwin van der Sar is gewoon een pannenkoek. Met stroop en suiker."

Teleurstelling

Volgens aanvoerder Sherida Spitse overheerste bij de meeste speelsters de teleurstelling, maar zijn er inmiddels goede gesprekken gevoerd met de directie van Ajax. "Wij hebben goede dingen gezegd, zij hebben dingen uitgelegd. Uiteindelijk wil je samen verder, we zijn samen één club. En dat mensen dit voor ons organiseren vinden wij geweldig", vertelt ze.