HvA start onderzoek na melding over kwaliteit opleiding communicatie

Het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) gaat een onderzoek laten uitvoeren naar de kwaliteit van het onderwijs op de opleidingen Communicatie en Creative Business (CO+CB). De hogeschool heeft een melding ontvangen van een klokkenluider over een 'te geringe studiebelasting' op de opleidingen. Dat wil zeggen dat studenten te makkelijk aan hun studiepunten komen.

Ook vanuit de deelraad van de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie zou kritiek zijn geuit op de opleiding, meldt hogeschoolmedium HvanA . In een brandbrief zou de raad aangeven zich 'ernstige zorgen' te maken over het nieuwe onderwijsmodel.

Als de reactie op de kritiek laat de HvA nu door een externe commissie onderzoeken of in de nieuwe methode de studielast wel in verhouding staat tot het toekennen van de studiepunten.

Sinds dit studiejaar hebben de twee opleidingen een nieuw onderwijsmodel: het zogeheten Stonesmodel. Daarin bestaat het leerjaar uit vier grote modules die elk vijftien studiepunten waard zijn. In het oude curriculum konden studenten verschillende vakken volgen die elk een aantal studiepunten waard waren.

De vernieuwing betekende dus dat verschillende vakken en minors werden afgeschaft. Bij de minor Radio leidde dit in februari nog tot een protest van de studenten.

Verandering

"Als HvA vinden wij het belangrijk dat ons onderwijs goed aansluit op de veranderende vraag uit het werkveld. De beroepspraktijk is continu in beweging en onze studenten worden opgeleid met competenties die de praktijk nodig heeft", aldus Jopie Nooren, bestuursvoorzitter van de HvA.

"De collega’s bij CO+CB zijn regelmatig in gesprek met elkaar, studenten en anderen over de doorontwikkeling van het onderwijs. Daarbij staat het onderwerp studiebelasting ook op de agenda. Wij gaan er daarom van uit dat het zorgvuldige onderzoek door de externe commissie inzichten oplevert die we goed kunnen gebruiken."

Het onderzoek naar de studiebelasting wordt in mei en juni uitgevoerd, daarna wil de HvA onderzoeksrapport publiceren. Het is nog niet duidelijk wie er aan de bel heeft getrokken over de kwaliteit van de opleidingen.