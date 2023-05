Boeren, natuurclubs en ook ANWB: brede actie voor top-landschap naast de stad

Nou is het niet bepaald toevallig dat híj dit toekomstbeeld kreeg. Jeroen is landschapsecoloog en werkzaam voor een bureau dat adviseert op dit vlak. Hij ging aan de slag en nu heeft hij een bont gezelschap betrokkenen verzameld dat De Groene Stelling heet. Alles over het initiatief is te vinden op de website die dinsdag is gepresenteerd. Iedereen die belangstelling heeft, kan meedoen aan de concrete plannen die de komende jaren worden uitgewerkt.

Initiatiefnemer is Jeroen van Herk, bewoner van de wijk IJburg in Amsterdam, die als fietsrecreant buiten de stad het licht zag in het groene gebied. Een project van het formaat van het Amsterdamse Bos zag hij voor ogen. Met dezelfde grote betekenis als groene long voor de stad.

Frits Brouwer, lid van de Bondsraad van de ANWB, gaf bij de aftrap in Abcoude aan dat er juist in de omgeving van Amsterdam 'een tekort aan recreatieve ruimte is'. En dat terwijl de steden gaan groeien en groeien in inwonersaantal. Hij gaf aan dat de ANWB drie nieuwe fietsroutes in het gebied van de Stelling van Amsterdam zal gaan promoten."Dat levert tienduizenden extra fietsers op", beloofde hij.

Dit leverde ook de kanttekening op dat er verschillende belangen spelen bij de deelnemers aan De Groene Stelling. Daar zal een evenwicht in moeten worden gevonden. Maar er is wel actie nodig rondom Amsterdam, vindt ook bijvoorbeeld Staatsbosbeheer. Volgens Riena Tienkamp, hoofd Noord-Holland, zijn overheden te log om snel te opereren en hebben zij initiatiefnemers als De Groene Stelling hard nodig. "Het is steeds belangrijker om groen dichtbij de stad te hebben."

Afstand tussen stad en platteland

Ook de organisatie van de viering van Amsterdam 750 jaar is betrokken bij De Groene Stelling. Zoals al eerder gemeld, wil burgemeester Femke Halsema dat de hele Metropoolregio dit feest in 2025 mee viert. Initiatiefnemer Jeroen van Hest: "We moeten dat moment van 750 jaar aangrijpen om Amsterdam, een stad van ambities, een groen project te laten aanleggen in de grootte van orde van het Amsterdamse Bos. Er is nu nog een grote afstand tussen stad en platteland. En van de buitengebieden is 70 procent van de grond in in privaat eigendom, veelal boeren. We willen dat de boeren ook meedoen aan goede, aantrekkelijke recreatie door bijvoorbeeld grond open te stellen, terwijl ze daarnaast een goed verdienmodel hebben."

De Groene Stelling richt zich op het gebied van de Stelling van Amsterdam. Deze stelling verbindt steden als Haarlem, Hoofddorp, Amstelveen, Zaanstad, Beverwijk, Purmerend en natuurlijk Amsterdam met elkaar.