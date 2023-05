Onbekende 'kunstenaar' verft Prins Bernhardplein wit

Op de grote rotonde van het Prins Bernhardplein in Oost ligt een flinke hoeveelheid witte verf. Hoe de verf op het wegdek terecht is gekomen is nog niet duidelijk, ook de 'kunstenaar' is bij de politie nog niet in beeld.

De verf ligt voornamelijk op de rechter rijstrook die in de richting van de Wibautstraat gaat. Op de rand van de weg zijn in ieder geval twee emmers met witte verf te zien. Het is nog niet duidelijk of de verf expres is neergelegd of dat het van bijvoorbeeld een werkbus is gevallen. Het verkeer dat in die richting van het centrum moet en het verkeer dat vanaf de Gooiseweg komt loopt door de verf wat vertraging op.

De calamiteitendienst, die gespecialiseerd zijn in het herstellen van schade, is onderweg naar het plein om de verf op te halen. Hoelang het gaat duren voordat de weg weer te gebruiken is voor het verkeer is niet duidelijk.