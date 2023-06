Knip Weesperstraat nadert: ''Ik ben wel benieuwd hoe dit gaat uitwerken''

De proef met een 'knip' in de Weesperstraat gaat 12 juni van start. Zes weken lang wordt de straat afgesloten met een slagboom, van 6.00 uur 's ochtends tot 23.00uur 's avonds. Ook bij de Latjesbrug, de Hoogtekadijk en de Kattenburgergracht komt zo'n afsluiting. Weggebruikers en omwonenden vrezen voor opstoppingen in omliggende straten. Omgevingsmanager Maartje de Nie geeft in Het Verkeer uitleg over de proef.

De eerste voorbijganger die we spreken vindt het een interessante proef en wil er graag meer over weten. ''Ik ben wel benieuwd hoe dat gaat uitwerken. Ik was wel verbaasd dat er zo weinig over te lezen was, want de gevolgen zullen waarschijnlijk heel groot zijn voor mensen die hier in de buurt wonen.''

Een dame die vlakbij woont is geen fan van de proef en denkt dat de uitkomst al vast staat. ''Alles gaat hier vastlopen, Uber kan er niet langs, proviand kan niet gebracht worden, hotels in de war. Mijn man kan er vanuit de Stopera niet meer in en uit en als iedereen de weg eromheen neemt, dan staat het daar weer vast.''