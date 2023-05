Biedt koning straks excuses aan bij slavernijherdenking? "Zou symbolische waarde hebben"

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en premier Rutte: alle drie zijn ze op 1 juli in het Oosterpark bij de Nationale Herdenking van het Slavernijverleden. Grote vraag blijft nog even of ook de koning zijn excuses zal gaan aanbieden voor het Nederlandse slavernijverleden.

Bij het NiNsee geven ze het kabinet nog steeds een compliment voor de ingeslagen weg, maar zijn er ook zorgen over de voortgang van het verhaal achter de komma, waar Rutte het over had tijdens zijn excuses namens de overheid vorig jaar december. "Dat het proces achter de komma niet versmald wordt tot antiracisme alleen, maar dat we echt ook breder kijken. De impact van de periode van 1500 tot 1 juli 1873 op nu", zegt NiNsee-directeur Urwin Vyent.

Het NiNsee wil dat er concreet werk gemaakt gaat worden van "reparatie en herstel". Daar is geld voor nodig, maar ook een cultuuromslag.



"Als we het hebben over onderadvisering, racisme op de werkvloer of uitsluiting bij het zoeken van een woning, dat heeft wel te maken met hoe je naar mensen kijkt. En als er nu in beleid iets moet veranderen, dan moet ook de persoon zelf, want mensen maken beleid, die moeten ook iets doen in hun mind. En dat is een taai proces", aldus Nooitmeer.