Tim (24) tegen zijn zin in weg uit de stad: "Helaas toch niet zo rolstoeltoegankelijk"

Hoe toegankelijk is Amsterdam nou eigenlijk echt? Voor de 24-jarige Tim Huizing is dat inmiddels duidelijk. Hij zit al zijn hele leven lang in een rolstoel en geeft het na zeven jaar op in de stad: "Het is hier gewoon niet toegankelijk genoeg, en dat is heel jammer." Om die reden wil hij verhuizen: "Ik wil hier niet echt weg, maar het voelt of het inmiddels een beetje moet. Dat is gewoon kut."

En op het terras, daar blijft het voor Tim helaas bij, want met zijn rolstoel komt hij de kroeg niet binnen: "In zonnig weer zoals nu is dat helemaal prima, maar in de winter is dat heel koud en dat beperkt mij en daarmee mijn vrienden helaas." Datzelfde geldt voor winkels, "en als ik dan ergens naar binnen kom, dan is daar het volgende probleem: een invalidentoilet dat ontbreekt."

Hij kwam in 2016 in Amsterdam wonen voor zijn studie, en met zijn laatste studie is hij inmiddels bijna klaar. Tim woont in Oost en gaat graag naar plekken rondom het Spui, zoals de pool bar. "Ik kom hier veel met vrienden, en dan drinken we bier op het terras."

Om mensen zonder beperking bewuster te laten worden van de moeilijkheden die je tegenkomt wanneer je in een rolstoel zit, start de Zonnebloem deze week een nieuwe campagne. In die campagne willen ze duidelijk maken hoe mensen met een beperking daadwerkelijk worden beperkt. Tim: "Soms is de enige drempel, ook echt daadwerkelijk de drempel."

De toegankelijkheid van de stad is volgens de Zonnebloem al een hele lange tijd een probleem. De vereniging zet zich in voor mensen met een lichamelijke beperking. "Uit onderzoek blijkt dat bijna 80 procent van de mensen aangesloten bij de Zonnebloem uitjes laat liggen omdat het niet toegankelijk is", vertelt woordvoerder Alexander van Zijp.

Dat hij met zijn verhuizing naar Amsterdam zeven jaar geleden een risicovolle keuze heeft gemaakt weet Tim maar al te goed. "Ik zeg altijd maar zo, je moet niet raar opkijken als ze Frans spreken in Frankrijk." Daarmee bedoelt hij: in een oude en historische stad als Amsterdam is het niet raar dat er delen van de (binnen)stad ontoegankelijk zijn, voor wie dan ook. "Maar", vindt hij, "als er hele kleine aanpassingen nodig zijn om dat wel te doen, dan vind ik het heel vreemd als dat niet gebeurt."

De campagne laat een bord zien waarop een 'verboden voor rolstoelgebruikers' te zien is. Van Zijp noemt een aantal voorbeelden: "De brug bij het Max Euweplein naar het Vondelpark bijvoorbeeld, die is veel te steil voor rolstoelen. Of iedereen die overal maar zijn deelscooter neerzet, waardoor rolstoelen er op de stoep niet meer langs kunnen."

De oplossing is heel makkelijk, denkt Tim: "Gewoon overal zo'n rijplank, dat zou tof zijn." Hij vindt dan ook dat de gemeente enige verantwoordelijkheid heeft als het gaat om de toegankelijkheid. De gemeente zelf, laat een woordvoerder van wethouder Zorg Alexander Scholtes weten, is verantwoordelijk voor de openbare ruimte. "Maar zodra het gaat om bijvoorbeeld winkels en cafés, dan is het aan de ondernemers zelf. Net als dat wij rijplanken binnenshuis niet kunnen verplichten."

Verplichten van een rijplank

Tim wil benadrukken dat de eigenaren van zijn stamkroeg in ieder geval niet de boosdoeners zijn. "Ze helpen me door bijvoorbeeld soepel te zijn in terrastijden." "En we tillen hem soms naar de wc", zeggen ze zelf. "Maar het is gewoon een kutsituatie dat je eigenlijk niet naar binnen kunt", zegt Tim. "Het is een topstad, maar iets toegankelijker en ik blijf pas."

Landelijk is er de wet 'gelijke behandeling handicap of chronische ziekte'. Die wet houdt in dat er niet direct of indirect onderscheid mag worden gemaakt tussen mensen zonder en met beperking. "Wanneer iemand echt discriminatie ervaart, dan kan diegene daar een melding bij het rijk van maken", vertelt de woordvoerder. De gemeente zelf is actief bezig met het stimuleren van ondernemers om de toegankelijkheid zo groot mogelijk te maken, onder andere door het verstrekken van subsidies. "Wij hopen dat als mensen in gesprek gaan, dat de ondernemers dan openstaan voor dat gesprek en er zelf iets aan doen."