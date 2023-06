Nauwelijks extra ponten door personeelstekort: "Als er geen spitspont is, zit hij ram- en ramvol"

De extra spitsponten die sinds april worden ingezet vanwege de drukte varen maar mondjesmaat. Dat komt door een tekort aan schippers. Het is daardoor bijvoorbeeld bij de Houthaven vaak onduidelijk of de ponten daar om de tien of twintig minuten gaan.

Op de route Houthaven - NDSM ging de extra pont vanochtend opnieuw niet, waardoor reizigers daar tussen 8.00 en 9.00 uur vaak twintig minuten stonden te wachten. Veel van de Amsterdammers nemen deze pont dagelijks om naar hun werk te komen. Hoewel ze gewend zijn aan de drukte en wachttijden zegt een reiziger: "Soms zit je helemaal op elkaar geperst als haringen in een ton." Een ander zegt: "Het is soms druk, maar ja, ik vind het ook wel weer gezellig."

Gezamenlijke reactie GVB en gemeente

"De gemeente Amsterdam heeft een verzoek gedaan aan GVB om van april tot en met oktober 2023 extra te varen op de lijnen Houthaven - NDSM, NDSM - CS en IJplein - CS. GVB heeft bij de gemeente aangegeven waar mogelijk aan dit verzoek te willen voldoen. Echter het gebrek aan schippers en schepen zorgt ervoor dat gewenste extra diensten moeilijk zijn in te vullen.

De afgelopen periode blijkt dat dit voor de verbinding NDSM - CS meestal lukt. Met als resultaat dat nu overdag veelal ieder kwartier een pont vaart tussen NDSM - CS. (Normaal vaart hier overdag in de daluren slechts 1 pont per half uur). Voor de gevraagde uitbreidingen in de spits op IJplein en Houthavenveer lukt het echter maar mondjesmaat om voldoende schippers te vinden. Daar waar mogelijk wordt er een extra pont ingezet. Houthavenveer heeft hierbij prioriteit, vanwege de sterke groei van NDSM en omgeving.

De verwachting is dat de tekorten aan schippers niet snel zijn opgelost, want de arbeidsmarkt voor schippers is momenteel zeer krap. GVB werkt hard aan acties om zowel op korte als lange termijn meer schippers te werven. Geïnteresseerde schippers in bezit van een groot vaarbewijs kunnen zich bij GVB melden."