Kermis na rellen toch terug in Osdorp: "Met een pet of hoodie op kom je niet binnen"

Vuurwerkbommen, vechtpartijen en politiecharges: het ging vorig jaar goed mis bij de kermis in Osdorp. Lang leek het erop dat kermisbaas Frans Stuy een andere locatie moest zoeken, maar vanaf morgen kun je gewoon weer naar de kermis in stadspark Osdorp. Zij het met een flink aantal veiligheidsmaatregelen.

"Veertig jaar sta ik hier, alles meegemaakt: de top 600, alles. Maar wat verleden jaar gebeurd is met dat vuurwerk tussen de mensen gooien: belachelijk." Als we het met Frans Stuy over vorig jaar hebben, komt de stoom nog steeds uit zijn oren. "Ik hoop echt dat ze daar eens een keertje over na gaan denken. Als je dit doet dan ben je niet goed bij je hoofd, dan ben je gek. Klaar."

Andere locaties

Maar zo'n acht maanden na de rellen is Stuy dus weer terug in stadspark Osdorp, mét zijn kermis. Toen we hem in januari spraken leek het nog een heel andere kant op te gaan. Het stadsdeel had hem toen gevraagd om naar andere locaties te kijken. "Zal ik je één ding vertellen?", zei hij toen, "ik ben er gaan kijken: daar wil ik m'n vrachtwagen nog niet eens neerzetten. Ja, dat meen ik echt."





Heel veel gesprekken volgden, mét succes. "Ik heb een keertje op het spreekuur tegen de stadsdeelvoorzitter gezegd: u heeft geen ballen. Nou, hij heeft ballen getoond. Heel veel ballen. Hij zei namelijk tegen mij: we moeten het samen doen, het stadsdeel, jij en de politie", zegt Stuy. Met elkaar besloten ze dat de kermis toch in het stadspark kon blijven, maar dan wel met strenge maatregelen.

Geen petten en hoodies