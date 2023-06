Vanavond in Gesprek aan de Amstel: Floor Milikowski

'In aflevering 2 van Gesprek aan de Amstel gaat presentator Kemal Rijken in gesprek met Floor Milikowski. Aanleiding: Amsterdam staat opnieuw bovenaan de lijst van De Atlas van Gemeenten, tot ergernis van velen in de stad die vinden dat het minder en anders kan.

Milikowski schreef boeken en artikelen over de problemen en uitdagingen in Amsterdam, zowel in de binnenstad als buitenwijken. Zij heeft kritiek op de denkwijze van de gemeente en ziet een omslag daarin.

'De buitenwijk als kloppend hart' is Milikowski's laatst verschenen boek en gaat over de ontwikkelingen buiten de ringweg A10. Ze waarschuwt voor tweedeling en is kritisch op het stadsbestuur, dat moeite heeft met het vinden van een goed antwoord op de behoeften van bewoners in de wijken. Floor Milikowski noemt die behoefte 'oprechte stedelijkheid'. Met fragmenten en voorbeelden laat ze zien wat goed en nog niet goed gaat. Ook houdt Milikowski burgemeester Halsema en andere bestuurders een spiegel voor.