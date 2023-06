Vernieuwing Minervapassage station Zuid: ''Dek van 2 miljoen kilo en 100 meter lang ligt er klaar voor''

Er komt weer een uitdagende klus aan op station Amsterdam Zuid. Er wordt hier al lange tijd gewerkt aan de vernieuwing van het station. In het weekend van 9 tot en met 11 juni gaan ze het 100 meter lange dakdeel over de bestaande Minervapassage schuiven. Het Verkeer neemt een kijkje op de bouwplaats. Hier ligt het nieuwe dek klaar en wordt hard gewerkt om de constructie voor het plaatsen af te maken.

Station Amsterdam Zuid wordt grootschalig vernieuwd omdat het station het drukste station van Amsterdam gaat worden in de toekomst, legt bouwmanager Emiel Vergouw uit. ''We moeten nu meer ruimte maken voor de reizigers omdat, zeker in de spits, het hier veel te druk is.''

''Spannend want we hebben hier met z'n allen lang naartoe geleefd''

Om de bestaande Minervapassage te kunnen verbreden, moet er een nieuw dak op worden gelegd. Dit nieuwe dak is al gemaakt en ligt nu als één geheel klaar om geplaatst te worden. ''Dit dek van 2 miljoen kilo en 100 meter lang gaan we 100 meter die kant opschuiven'', legt hoofduitvoerder Danny van der Meer uit. ''En dat is best wel spannend want we hebben hier met z'n allen lang naartoe geleefd.''

Om het dek te kunnen schuiven wordt er gebruik gemaakt van een stalen constructie. En aan die constructie wordt nu nog volop gewerkt. Een bouwvakker die meewerkt aan dit project vindt het een mooie uitdaging. ''Het is niet standaard werk voor ons, dat maakt het leuk. Het is elke dag weer een verrassing wat we voor onze kiezen krijgen.''