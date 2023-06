Realityserie JOOP! #3: "Mijn droom is een gigantische tafeltennishal in Noord"

In de derde aflevering van realityserie JOOP! probeert Joop Jorna zijn blik te verleggen van het ijs naar zijn favoriete hobby tafeltennis. Het AT5-programma Damsko volgt de familie van ondernemer Joop Jorna sinds de verkoop van hun bekende ijssalon IJskoud de Beste in Noord.

In het begin van de aflevering treffen we Joop in een klein keldertje tegenover zijn oude ijssalon aan de Meeuwenlaan. Hier speelt hij dagelijks een potje tafeltennis tegen zijn vriend en ervaren tafeltennisser Atlan. "Ik wil graag mensen laten zien dat bewegen op leeftijd belangrijk is", laat Joop weten. "Ik doe dit al sinds ik dertig ben, en in elke tafeltennishal of vereniging waar ik kom worden mensen helemaal mesjogge van dit spel. Jong en oud."

Ultieme droom

Joops ultieme droom is om in Noord een grote tafeltennishal te beginnen, voor zowel recreanten als profs. In de lege en verlaten evenementenlocatie M&M Plaza ziet hij het voor zich. "Op gegeven moment ga je hier ook interlands spelen. Ik heb het telkens over veertig tafeltennistafels, maar er kunnen wel meer staan."

Sinds de verkoop van zijn ijssalon IJskoud de Beste probeert Joop zichzelf bezig te houden, toch is het tafeltennis iets dat hem al langer fascineert. "Toen ik vroeger nog een drukkerij had op de Ceintuurbaan, tafeltenniste ik 200 meter verderop in een kerkje bij Tempo Team."