Kale over vertrek van Heitinga en van der Sar: "Ajax-dna wordt uit de club gesloopt"

Wat Kale en Kokkie al maanden roepen is nu in twee maanden gebeurd: Edwin van der Sar stapt op en John Heitinga wordt niet de trainer van Ajax 1 volgend seizoen. Dus rijst de vraag: hoe nu verder met Ajax? 'Cameraman' Sammie en Kale gaan op zoek naar antwoorden in de allerlaatste podcast van het seizoen.

De lijst van Ajacieden die dit seizoen zijn vertrokken is op het einde van het seizoen nog langer geworden dan hij al was. Hier komt ie: Alfred Schreuder, Daley Blind, Michael Reiziger, manager Gerry Hamstra, hoofdscout Henk Veldmate, hoofd jeugdopleiding Said Ouaali, archivaris Thijs Lindeman, Gerald Vanenburg, Edwin van der Sar en -voorlopig- als laatste ook John Heitinga. Kale neemt in de laatste podcast van het seizoen de balans op. "Het Ajax-dna wordt uit de club gesloopt", luidt de conclusie.

Speculeren

De grote vraag is: wie worden de vervangers van deze waslijst aan ex-Ajacieden. Dus mag Kale gaan speculeren over de invulling van de vrijgekomen vacatures. "Ik hoop van ganser harte dat er mensen gaan komen met een Ajax-achtergrond", aldus Kale.

Voor de vacature van trainer van Ajax lijken er twee buitenlandse kandidaten in de wachtkamer te zitten. De Noorse coach van het jaar Kjetil Knutsen van kampioen Bodø/Glimt en de Deense bondscoach Kasper Hjulmand.

Ook wordt oud bekende Peter Bosz genoemd als kandidaat. "Het moet iemand worden die sterk in zijn schoenen staat", vertelt Kale. "Het klinkt misschien gek, maar een type als Frank de Boer zou goed zijn. Iemand die schijt heeft wat er gebeurt in de burelen van Ajax", zegt Kale bezorgd.

De komende weken zal blijken welke afslag Ajax zal gaan nemen. In de tussentijd zullen Kale en Kokkie genieten van een welverdiende vakantie.