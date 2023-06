Stad nl Intens gelukkig na ontmoeting met Nick Cave: "Zijn muziek maakt eenzaam zijn leuk"

Fans van de wereldberoemde, Australische zanger Nick Cave hebben vandaag hun boek kunnen laten signeren bij boekhandel Athenaeum. De zanger is in de stad om zijn nieuwste boek 'Faith, Hope and Carnage' te bespreken in het Concertgebouw en plakte daar dus ook nog een signeersessie aan vast.

Tientallen fans staan op het Spui in de rij met hun boek, te wachten om hun idool te ontmoeten. "We zijn helemaal uit Polen gekomen", vertelt er één, die ook zegt zenuwachtig te zijn. Hij is niet de enige die nerveus is. Ook een paar vrouwen vooraan vinden het spannend: "Hij is gewoon geweldig, bijna perfect, denk ik." Turbulent leven Cave is in Amsterdam op uitnodiging van Brainwash Festival. Vanavond spreekt hij in het Concertgebouw over zijn boek, dat hij samen met Seán O'Hagan schreef. Het boek gaat over het leven van de frontman, dat op zijn zachtst gezegd niet altijd makkelijk is geweest. Cave verloor twee zonen en was zelf een tijd verslaafd aan heroïne.

In de rij omschrijft iemand de muziek van Nick Cave and the Bad Seeds als een soort warme deken. "Het maakt eenzaam zijn leuk." Een ander: "Ik wil hem straks bedanken dat hij door is gegaan met het maken van muziek." Niet iedereen krijgt de kans om hun idool te ontmoeten. "Ja, kut is dat. We hebben de memo gemist dat je een kaartje moet kopen", zegt er één. Een andere fan vult haar vriendin aan. "Ik hoop hem nog wel te zien. Misschien moeten we iets radicaals doen." Op de vraag wat 'iets radicaals' is, antwoordt ze lachend: "Mijn naakte lichaam tegen het raam duwen, bijvoorbeeld."