Gewonde bij vechtpartij Plein '40-'45, traumahelikopter opgeroepen

Een man is vanmiddag gewond geraakt bij een vechtpartij op Plein '40-'45 in Nieuw-West. Bij de vechtpartij waren zo'n zeven mensen betrokken.

Rond 16.30 uur werden meerdere ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. De traumahelikopter landde in de buurt van de Sloterplas, waarna de trauma-arts door de politie naar Plein '40-'45 gebracht werd.

In eerste instantie gingen de hulpdiensten uit van een steekpartij, maar het is onduidelijk of er daadwerkelijk gestoken is. Het slachtoffer heeft een hoofdwond, maar dat zou volgens een politiewoordvoerder ook kunnen komen doordat hij tijdens het gevecht gevallen is. Volgens de politiewoordvoerder lopen de verklaringen uiteen en is het daarom 'wazig' wat er precies gebeurd is.

De andere betrokkenen bij de vechtpartij zijn gevlucht. De traumahelikopter is inmiddels ook vertrokken. Het is onduidelijk of het slachtoffer mee naar het ziekenhuis moest. Een van de ambulances reed wel met zwaailicht en sirenes weg.