Gemeente sluit 'keuzes om binnen budget te blijven' niet uit bij de Meervaart

Het is mogelijk dat de plannen voor het nieuwe theater De Meervaart in de Sloterplas in de toekomst aangepast worden. Dat schrijven ambtenaren in antwoord op vragen van de PvdA naar aanleiding van de vorige maand gepresenteerde Voorjaarsnota.

In de Voorjaarsnota staat dat er 96,5 miljoen euro gereserveerd is voor de bouw van het theater. Dat is een lager bedrag dan de eerder genoemde 108 miljoen euro. De PvdA vroeg via een zogeheten technische vraag of het nieuwe bedrag hoog genoeg is, of dat er nog 'toekomstige kosten' worden verwacht.

"Gezien de huidige ontwikkelingen in de markt is het op voorhand niet uit te sluiten dat de bouwkosten verder toenemen", antwoorden ambtenaren vandaag. "Dit zal gedeeltelijk gecompenseerd worden door prijsbijstellingen (indexeringen) van het investeringsbudget. Door stijging van kosten is het mogelijk dat er op termijn keuzes gemaakt moeten worden om binnen budget te blijven, of meer externe partijen erbij te betrekken."

Wethouder Touria Meliani (Cultuur) zei vorige week in het AT5-programma Park Politiek dat er 'gekeken is naar wat reëel is' en dat ze 'ontzettend blij' was met de 96,5 miljoen. "Volgens mij kun je niet zeggen dat 96,5 miljoen euro nou heel weinig geld is."