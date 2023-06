Bijna jaar lang geen treinen tussen Centraal Station en Londen

Dat schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) deze week in een brief aan de Tweede Kamer. Door de werkzaamheden aan de oostzijde van het station is er geen plek voor de douanepost. Aanvankelijk leek het erop dat er daardoor tien jaar geen treinen naar Londen konden vertrekken, maar in het voorjaar van 2025 wordt een nieuwe douanepost in de Amstelpassage van het Centraal Station in gebruik genomen.

"Alhoewel het is gelukt om voor het overgrote deel van de periode een oplossing te vinden, blijft een periode aanwezig van 7 tot 11 maanden waarin het niet mogelijk is om beveiligd te vertrekken van Amsterdam Centraal naar het Verenigd Koninkrijk", schrijft Heijnen. "Ik vind het heel erg teleurstellend dat er geen oplossing voor de gehele periode te vinden is."

Er wordt geprobeerd om het bouwen van de douanepost in de Amstelpassage te versnellen, zodat de Amstelpassage in het meest positieve scenario rond de jaarwisseling gedeeltelijk gebruikt kan worden. Toch is er ook in dat positieve scenario tot april 2025 alleen een vaste trap naar de Amstelpassage, waardoor de toegankelijkheid volgens Heijnen 'op onvoldoende niveau' zal zijn.

250 reizigers per trein

Ze schrijft dat ze zich ervan bewust is dat de uitkomst negatieve gevolgen heeft voor reizigers en de ambitie om vluchten naar Londen te vervangen door de trein. "Voor 250 reizigers per trein (4 treinen per dag en in de toekomst 5) zal het niet mogelijk zijn om vanaf Amsterdam Centraal rechtstreeks beveiligd te vertrekken naar het Verenigd Koninkrijk."

De staatssecretaris schrijft wel dat de Amstelpassage in 2025 een hogere capaciteit heeft en dat er daardoor ten opzichte van nu het dubbele aantal treinen naar Londen kunnen vertrekken. Verder zal na 2036 op station Zuid een nieuwe internationale terminal openen en een extra perron. Heijnen spreekt nog met Eurostar over de toekomstige dienstregeling, dus het is nog niet zeker dat er daadwerkelijk zoveel extra treinen vertrekken.