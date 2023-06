Suri-Change looft 20.000 euro uit voor gouden tip explosies

In totaal waren drie filialen van het bedrijf de afgelopen weken doelwit van explosies. Dat begon vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag, toen geldwisselkantoren aan de Jan Evertsenstraat in West, de Eerste van Swindenstraat in Oost en de Bijlmerdreef in Zuidoost schade opliepen.

Nadat er bij het pand aan de Bijlmerdreef vorige week opnieuw een explosie plaatsvond, gebeurde dat eergisteren voor de derde keer. Gisteren besloot woningcorporatie Rochedale daarom cameratoezicht in de omgeving te plaatsen.

Onderzoek OM

In een statement zegt Suri-Change 'geen idee' te hebben wie er achter de explosies zit. "Er bestaat geen verband deze incidenten en veronderstellingen over onderwereldconflicten, drugshandel of witwassen."

De Telegraaf schrijft dat Suri-Change de laatste maanden verwikkeld in een strafrechtelijk onderzoek naar het bedrijf. Volgens het OM worden ze verdacht van het op grote schaal ondergronds bankieren en het witwassen van crimineel geld.

Suri-Change erkent dat er een onderzoek naar hen speelt, maar beweert onschuldig te zijn.