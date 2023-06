Huurder met betalingsachterstand moet ondanks aanwezigheid minderjarige kinderen huis uit

Een huurder van een woning in Zuidoost moet vertrekken vanwege een huurschuld van ruim 13.000 euro. Dat heeft de kantonrechter deze week geoordeeld. De huurder wees nog op het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), maar dat hielp niet.

De kantonrechter schrijft in het vonnis dat volgens dat artikel de belangen van de kinderen een eerste overweging vormen, maar 'dat betekent echter niet dat een huurovereenkomst met een huurder met minderjarige kinderen niet mag worden ontbonden'. Volgens de kantonrechter zijn de ouders van minderjarige kinderen in principe verantwoordelijk voor tekortkomingen die tot ontruiming kunnen leiden.

De eigenaar van de woning stapte naar de rechter en eiste dat de huurder zou vertrekken en de huurschuld zou betalen. De huurder gaf aan dat de achterstand was ontstaan vanwege omstandigheden in het verleden, maar dat hij inmiddels een stabiel inkomen heeft. Ook zei hij dat zijn gezin op straat zou komen te staan door ontruiming en beriep hij zich op artikel 3 van IVRK.

De bewoner huurt de woning sinds juli 2021. Hij woont er met twee minderjarige kinderen en zijn zwangere vriendin. De huur bedraagt inmiddels 1342 euro per maand, maar sinds juni 2022 heeft hij de huur niet volledig betaald en sinds juli 2022 wordt er helemaal niets meer betaald.

Quote

De kantonrechter vindt dat de huurder ernstig tekort geschoten is en is niet gebleken dat hij inmiddels daadwerkelijk weer huur betaalt. Bovendien zou de huur te hoog zijn voor zijn inkomen. "Gezien het ernstige betalingsverzuim kan van eiser niet worden gevergd om de huurovereenkomst met gedaagde nog langer te laten voortduren. Ontbinding van de huurovereenkomst wordt dan ook gerechtvaardigd geacht."

Ook moet de huurder de achterstallige huur van 13.342,90 euro betalen. Omdat hij er met zijn zwangere vriendin en twee kinderen woont, heeft de rechter wel bepaald dat het gezin nog drie maanden mag blijven zitten. Wel moet de huurder 1.342,90 per maand blijven betalen. Volgens de rechter is het vinden van een nieuwe woning 'weliswaar niet eenvoudig, maar ook niet onmogelijk, bijvoorbeeld in het middensegment en/of buiten (de ring van) Amsterdam'.