Ruim 50.000 euro opgehaald bij inzamelactie voor familie Jimmy Schepers

Voor de familie van de overleden Jimmy Schepers is door vrienden een inzamelingsactie gestart. De man uit Diemen werd afgelopen zondag op het festival Solid Grooves neergestoken. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De 21-jarige Jimmy komt uit een Amsterdamse horecafamilie. Het restaurant Taparia in Oost is sinds zijn overlijden gesloten. Vrienden van zijn daarom een inzamelingsactie gestart om de familie financieel een handje te helpen. ''Bij het restaurant wordt op dit moment een wake gehouden voor Jimmy, dan wordt er nog wel eens een drankje weggegeven. Er komt op dit moment helemaal geen geld meer binnen,'' vertelt Rose van der Moot, een van de initiatiefnemers van de actie. Van der Moot: ''Na alles wat er is gebeurd is het van belang dat ze kunnen rouwen. Zonder dat de familie zich zorgen hoeft te maken over het voortbestaan van het restaurant, waar Jimmy zelf vroeger heeft gewerkt.''

Quote ''Dat laat echt zien hoe erg mensen met hun meeleven'' rose van der moot

De teller van de inzamelactie staat op ruim 50.000 euro. ''Het is ongelofelijk dat we in een korte tijd zo'n groot bedrag hebben binnengekregen. Dat laat echt zien hoe erg mensen met hen meeleven.'' De familie van Jimmy is op de hoogte gesteld van de actie, volgens Van der Moot voelen zij zich nog een beetje bezwaard. ''Maar we hebben ze op het hart gedrukt dat mensen dit vrijwillig doen en dat ze dit gewoon verdienen.''