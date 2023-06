Treinverkeer van en naar Centraal Station plat, zware dobber voor Harry Styles fans

Het gaat om meerdere trajecten naar Weesp, Haarlem, Schiphol en Zaandam. De NS meldt op haar website dat de storing tot ongeveer 20.30 uur duurt. "Wat we doen is dat de treinen die stilstaan naar het eerstvolgende station worden gereden. Voor nu is er nog geen vervangend vervoerder geregeld", aldus een woordvoerder van de NS. De Ns raadt reizigers aan de reisplanner of de app goed in de gaten te houden en indien mogelijk alternatief vervoer te regelen.

Meerdere reizigers melden op Twitter lange tijd in stilstaande treinen te zitten. Hoe de storing precies is ontstaan is nog niet bekend, zo meldt een woordvoerder van ProRail. Ook omliggende stations, zoals Haarlem en Zaandam, worden getroffen door de storing.

ProRail doet momenteel onderzoek naar de oorzaak van de storing. "Ons personeel kan geen gebruik meer maken van de huidige systemen. Er is zoveel treinverkeer in de regio Amsterdam dat we die systemen echt nodig hebben om onze treinen veilig te laten rijden", meldt een woordvoerder.