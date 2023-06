Deel IJtunnel urenlang dicht door storing

Vanwege een storing aan het omroepsysteem was een deel van de IJtunnel urenlang gesloten. De tunnel was in eerste instantie in beide richtingen dicht. Rond 8.00 uur vanochtend ging de buis richting het centrum weer open, maar was de rijbaan richting Noord nog wel gesloten. Tegen 15.00 uur vanmiddag was de tunnel weer volledig open.