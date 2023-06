50e editie internationaal rugby toernooi: "De crème de la crème van het rugby"

"Nederland is niet echt een rugbyland" zegt Ruben Albstmeijer, één van de spelers die namens AAC meedeed aan het toernooi. "Maar het is geweldig dat we alle toplanden uit de sport naar ons toe trekken", doelt hij op de rugbyers uit landen als Nieuw-Zeeland. "Ons voetbal is hun rugby."

Ook vrouwenteams waren van de partij op het evenement. "Als klein meisje keek ik hier altijd naar en nu mag ik eindelijk zelf spelen", zegt Julia Morauw, speelster voor het vrouwenteam van AAC. "Al die meiden waar ik vroeger naar keek: hier kan ik tegen ze spelen"

En hoewel Nederland dan misschien geen rugbyland is, de sport zit hier wel in de lift. Volgens cijfers van NOC*NSF groeide het aantal leden van een rugbyclub in de afgelopen vijf jaar met 11 procent. Julia en Ruben vinden het daarom ook belangrijk dat dit toernooi er is. "Op deze manier brengen we het Nederland Rugbywezen echt samen en kunnen we het verderop doen groeien", zegt Ruben.

"Ik hoop dat Amsterdam er een grote rol in gaat spelen", zegt toernooivoorzitter Mariëlle van den Bovenkamp. "Nog steeds is Amsterdam voor rugbyers en voor ons the place to be. We hebben ondertussen zo'n vier rugbyverenigingen in de stad en de omgeving. Én we hebben dus dit toernooi."