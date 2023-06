Volledige flat Joan Muyskenweg zeker drie maanden onbewoonbaar na brand

Het nieuws werd eerder op de avond tijdens een informatiebijeenkomst gedeeld met de bewoners. "De mensen zijn emotioneel", zegt Schlüter. "Dit is natuurlijk heftig, ze hebben veel meegemaakt. Maar ik denk dat ze duidelijkheid in deze fase wel ontzettend fijn vinden. We proberen ze elke dag zo goed mogelijk op de hoogte te houden van wat we weten, maar ook van wat we niet weten."

De brand brak zaterdagavond uit op één van de bovenste verdiepingen van het complex. Tientallen woningen liepen daardoor aanzienlijke brand-, rook- en waterschade op. Eerder op de dag werd duidelijk dat appartementen op de bovenste verdieping zeker enkele jaren onbewoonbaar zijn.

Huisvesting

Op dit moment zoekt de Vesteda naar tijdelijke huisvesting voor de bewoners. "Per inwoner bekijken we wat zijn of haar situatie is en wat de woonbehoefte is", zegt Schlüter. "Die kunnen nogal van elkaar verschillen, want de één heeft schoolgaande kinderen en de ander woont alleen en werkt vanuit huis."

In een stad als Amsterdam wordt dat nog een flinke uitdaging, erkent de directeur, die wel opmerkt dat Vesteda daarbij op hulp kan rekenen. "We kijken natuurlijk wat we met onze eigen portefeuille kunnen doen, maar we hebben ook ontzettend veel hulp aangeboden gekregen van andere beleggers en verhuurders in Amsterdam. Iedereen voelt de verplichting om deze mensen te helpen."