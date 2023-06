Agent betrapt drugsdealer op heterdaad en wordt geschopt en geslagen

De politie heeft een man op heterdaad betrapt toen hij 'midden op de markt' bezig was met een drugsdeal. Bij de aanhouding verzette de man zich hevig waardoor de agent een paar rake klappen heeft ontvangen, schrijft de politie in een bericht.

De agent was afgelopen vrijdagavond op de Kalkmarkt toen hij ineens een drugsdeal op enkele meters afstand voor zich zag gebeuren. Een jonge dealer houdt zijn omgeving nét iets te goed in de gate, even later loopt iemand op de dealer af om geld in te wisselen voor een zakje met drugs.