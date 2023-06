Noord-Hollanders op het platteland en in de stad zijn het eens: het moet beter met de natuur in de provincie

De provincie moet zorgen voor een gezonde leefomgeving, de natuur herstellen en problemen door te weinig of juist te veel water voorkomen. Daar denken Noord-Hollanders hetzelfde over, blijkt uit de resultaten van de eerste inwonersraadpleging die de provincie hield over de toekomst van het landelijk gebied.

De inwoners van Noord-Holland zijn het eens over de toekomst van het landelijk gebied in de provincie: de provincie moet zorgen voor een gezonde leefomgeving, aan goed watermanagement doen en de natuur herstellen.

Zowel Noord-Hollanders in de provincie als in de stad zien dit als de grootste prioriteit. Dat concludeert de provincie op basis van de eerste resultaten van een raadpleging die ze hield onder inwoners over de toekomst van het landelijk gebied.

De inwoners zijn het niet alleen gelijkgestemd over wat ze het belangrijkst vinden, ook over de minst belangrijke onderwerpen zijn ze het eens; zo worden recreatie, horeca en evenementen collectief als relatief minder belangrijk gezien in relatie tot de andere doelen.

Verschil plattelanders en stedelingen

Daarnaast is bij de raadpleging gevraagd hoe inwoners de toekomst van het landelijk gebied in de provincie zien. Ook daar was veel overeenstemming over: zowel plattelanders als stedelingen willen meer ruimte voor bomen, bossen en water. Daarnaast vinden inwoners het belangrijk dat er meer ruimte komt voor boeren die duurzaam willen (gaan) werken.

Het grootste verschil tussen het platteland en de stad in Noord-Holland is dat inwoners van het platteland bloembollenvelden belangrijker vinden. Ook willen plattelanders het landelijk gebied vaker houden zoals het nu is; stedelingen willen daarentegen meer bomen, bossen en de aanleg van 'groene routes'. Groene routes zijn stukken natuur langs het water of wegen waardoor planten en dieren zich makkelijker kunnen verplaatsen.