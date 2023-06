Amsterdamse acteur Mike Ho-Sam-Sooi (69) overleden

Acteur Mike Ho-Sam-Sooi is vrijdag op 69-jarige leeftijd overleden. Hij werd in de jaren 80 bekend dankzij rollen populaire televisieseries en was daarmee één van de eerste acteurs van Surinaamse afkomst die in die tijd bij het grote publiek bekend waren.

Ho-Sam-Sooi werd in 1954 geboren in Paramaribo en verhuisde midden jaren 70 naar Nederland. Zijn doorbraak beleefde hij met rollen in onder meer Medisch Centrum West (1988), Toen was geluk heel gewoon (1994), Goede Tijden, Slechte Tijden (1996), Goudkust (1996), Baantjer (1998).

Hij brak door in een tijd dat er maar weinig Surinaamse acteurs op tv te zien waren. "Omdat wij met zo weinig zijn, lopen we het gevaar dat we te vaak in series verschijnen", vertelde hij in 1994 in De Groene Amsterdammer. "Dan krijgen de programmamakers iets van: “Dat hoofd kennen we nu wel.” Onze donkere hoofden vallen toch al erg op in televisieseries. Volgens mij hebben blanke acteurs of actrices daar minder last van."

Ook in de theater- en musicalwereld had Ho-Sam-Sooi een lange staat van dienst, met rollen in Dirty Dancing (2008-2009), Amandla! Mandela (2016) en The Bodyguard (2016-2017).

Ho-Sam-Sooi had in 2019 een openhartig gesprek met AT5 over het verlies van zijn 7-jarige zoontje Ramses, die verongelukte bij de SLM-vliegramp in in 1989. Samen met zijn vriend Glenn Durfort (die bij de vliegramp zijn moeder verloor) vertelde Ho-Sam-Sooi over de impact van dat verlies: "De pijn van het verlies blijft, maar naarmate de jaren verstrijken is het niet meer overwegend pijn. Soms is het er niet. Soms denk je iedere dag aan je zoon."

Bekijk hier de volledige reportage.